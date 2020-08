Nancy Coppola perde 20 chili: il prima e dopo dell’ex naufraga

Sempre più persone oggi si sottopongono all’intervento di bendaggio gastrico. Un’operazione che non appare per nulla invasiva, ma che promette ottimi risultati in pochissimo tempo. Osservando poche ma importanti regole infatti, è possibile perdere, in poco tempo, tante decine di chili, trasformando letteralmente il proprio corpo.

Questo è quanto accaduto alla famosa cantante neomelodica Nancy Coppola. La ragazza infatti nell’autunno del 2019, si sottopose a un intervento di chirurgia bariatrica, riducendo l’ampiezza del suo stomaco con una anello di silicone, con il fine ultimo di perdere quei chili in eccesso. Chili acquisiti anche a seguito delle due gravidanze della donna, una nel 2012 e un’altra nel 2019.

La Coppola divenne più determinata che mai, tanto che a distanza di pochi mesi, i risultati sono oltremodo visibili. Di recente infatti la ragazza ha deciso di aggiornare i suoi tanti fan su Instagram (divenuti da poco 500 mila), postando una foto e confrontandola con una del passato. La foto lascia poco spazio all’interpretazione, Nancy ha finalmente coronato il suo sogno, quello di perdere 20 chili.

Le dichiarazioni della cantante sono state: “Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA ! Meno 20kg grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno“.

Immensa soddisfazione quindi per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che con tanto sacrificio e determinazione, ha avuto modo di dimostrare che il cambiamento è possibile, basta solo essere decisi. Il tutto è stato poi corredato da una dieta sana che, la Coppola, dovrà seguire anche adesso che ha raggiunto il suo peso forma, per evitare di perdere il faticoso lavoro compiuto. Dieta fatta di piccoli pasti, frazionati e misurati, conteggiando le calorie assunte, il tutto affiancato anche da una sana attività fisica.