Nancy Brilli è tornata single, ma non si dispera: “Sono sempre passata da una storia all’altra”

Nancy Brilli, attrice romana protagonista di celebri fiction come Commesse e Il Bello delle donne, si è concessa ai microfoni del settimanale Oggi, dove ha confessato di essere tornata single. Dopo essersi messa alle spalle i due precedenti matrimoni con Massimo Ghini e Luca Manfredi, ora anche la sua relazione con Roy De Vita è naufragata.

La fine di questa relazione non è stata però completamente indolore. Provata dalle conseguenze di questo definitivo allontanamento, la 55enne protagonista di Femmine contro maschi ha ritenuto opportuno chiedere il supporto di una psicologa. L’aiuto ricevuto le ha permesso di affrontare con più serenità il momento buio, dal quale ha comunque tratto una serie di insegnamenti.

Pur dovendo riconoscere di non credere nell’ideale romantico e stereotipato del principe azzurro, Nancy Brilli precisa di continuare a subire il fascino irresistibile degli uomini. Lei che spesso ha dovuto scontrarsi con uomini egocentrici, lagnosi e prepotenti, non ha mai smesso di credere nell’amore e nella possibilità di poter trovare l’anima gemella, anche perché l’esperienza le ha insegnato che l’amore deve prima di tutto essere condivisione.

Detto in altre parole, non fanno certo al suo caso le coppie che stanno insieme solo per abitudine e che nella loro vita non hanno assolutamente intenzione di cambiare qualcosa. A dover prevalere dovrebbe essere allo stesso tempo la complicità, indispensabile per cementare quello che lega i due partner, scongiurando una deriva verso amori etichettati come “usa e getta”.

Fermamente decisa a prendersi una pausa per concentrarsi di più su sé stessa e sul lavoro, Nancy Brilli conclude ricordando che essere serenamente single non significa affatto condurre una vita monacale. “Il sesso? Quello non manca mai, di uomini ce n’è!” ha voluto precisare ricordando altresì che in passato “non sono mai stata nella mia vita da sola. Sono sempre passata da una storia all’altra”.