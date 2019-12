Nancy Brilli e il particolare hot: "Alcuni miei followers sono fissati con i piedi"

L’attrice Nancy Brilli, conosciuta per aver vinto il premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film “Piccoli equivoci”, ha rilasciato una intervista a “I Lunatici“, trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La donna, oltre ad aver dichiarato di aver passato un Natale assai tranquillo in famiglia, compreso di figli e nipotina, si sofferma anche su altri argomenti. Tra i tanti parla anche dei suoi social network, dove Nancy Brilli conta ben 148 mila followers sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Il particolare hot di Nancy Brilli

Nancy Brilli in questa intervista dichiara che alcuni suoi fan sono in fissa con una particolare parte del suo corpo: “Ci sono dei followers che sono fissati con i miei piedi, io ho i piedi piccoli, vogliono le foto dei miei piedi, numero 36. Però sono sempre molto carini. Non sono mai aggressivi, credo siano molto romantici. Non danno nessun fastidio”.

Non è la prima vip che dichiara una cosa del genere. Già in passato sia Emma Marrone e Marina La Rosa, conoscoiuta per essere stata una concorrente del “Grande Fratello”. La prima ha ammesso che alcune volte invia delle foto ad alcuni suoi fan, mentre Marina rivelò di aver venduto una busta piena di scarpe ad una persona su Instagram.

Come riporta il sito “Gossip e TV“, Nancy Brilli nella sua intervista si sofferma anche sul Me Too, il movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne nato dopo le accuse di alcune attrici, tra cui Asia Argento, nei confronti del produttore Harvey Weinstein: “C’è stato un momento in cui sembrava una caccia alle streghe. Poi si è ridimensionato, ma ha insegnato qualcosa. Tanto anche ai ragazzi, ai giovani. Ha smosso delle idee, ha sottolineato delle situazioni. È stato importante”.