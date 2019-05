Naike Rivelli, la foto scandalosa che ha indignato il web

Periodicamente si parla di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti nonché star di Instagram, sul quale vanta quasi 240mila followers. Il più delle volte si è parlato di lei per via delle foto con cui Naike provoca i propri fans sui social. La Rivelli, infatti, è solita pubblicare sui social moltissime foto da lei ritenute artistiche. Tuttavia l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram ha letteralmente sconvolto l’intero web.

Il suo ultimo scatto, infatti, può risultare alquanto scandaloso. Nell’immagine incriminata, che ha fatto indignare il web, Naike ha assunto una posa che potrebbe essere ritenenuta, quantomeno, poco dignitosa. Si mostra, infatti, di spalle, seminuda e con le gambe aperte in una verticale. A coprire Naike Rivelli c’è soltanto un perizoma.

Questa volta, però, lo scalpore non è stato suscitato dalla sua discutibile posa, bensì da ciò che le fa da sfondo, ovvero un enorme poster raffigurante la cupola di San Pietro. La foto pubblicata sul profilo Instagram della Rivelli è seguita dalla didascalia: “Ciao Roma Capoccia”.

Oltre ad aver suscitato molti doppi sensi e commenti postivi, ha anche scatenato una marea di critiche a causa di questo accostamento piuttosto azzardato e ardito. I commenti che si sono susseguiti sono stati di ogni genere. Essi vanno infatti dal “Cretina” alle accuse di vera e propria blasfemia: “Io non sono cattolica, quindi non è per blasfemia che te lo dico, ma secondo me sei proprio un’idiota”, passando per “Non per il Vaticano o altro… ma è una foto patetica di una persona che non sta bene”.

Naike Rivelli condivide spesso il suo corpo nudo su internet, dichiarando come questo sia un modo per esprimere la sua libertà di pensiero. Per la figlia di Ornella Muti il corpo nudo e la sessualità non sono considerati dei tabù dei quali non si deve parlare e che non devono essere mostrati, ma sono piuttosto degli argomenti che bisogna affrontare con la giusta considerazione.