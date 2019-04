Nadia Toffa: "Un giorno di felicità come la Pasqua colpito da una tragica notizia"

Nadia Toffa, la bionda Iena, molto conosciuta anche per la sua grande capacità di essere sempre di buonumore non ha potuto fare a meno di condividere il dolore che prova con i suoi numerosi fans, che la seguono costantemente attraverso tutte le piattaforme social. Nadia Toffa ha sempre il sorriso in volto e lo utilizza anche come arma contro il male che sta combattendo da più di un anno.

Nella domenica di Pasqua Nadia non ho potuto fare a meno di commentare la tragedia che ha scosso l’intero mondo e lo fa scrivendo: “Un giorno di Resurrezione macchiato dal sangue dei morti”. La iena si riferisce a quanto accaduto nello Sri Lanka. Proprio nella giornata di Pasqua è avvenuta una vera e propria carneficina, messa in atto da estremisti la cui matrice è religiosa.

Gli estremisti hanno fatto brillare contemporaneamente 8 bombe all’interno di chiese e di hotel frequentati da turisti nello Sri Lanka. A causa di questi attentati vi è stato un drammatico bilancio, 290 morti di cui 35 stranieri, e 500 feriti, tra cui un giornalista di “La Repubblica”. Le bombe sono state fatte esplodere durante le celebrazioni Pasquali, per il momento sono state arrestate 24 persone.

Nadia Toffa ha comunicato su Twitter la vicinanza alle vittime e ai feriti della tragedia dicendo che “Un giorno di felicità ha dovuto fare i conti con l’ottusità delle persone”. La iena ha invitato tutti i suoi followers alla preghiera. La nota conduttrice è da tempo amata dal pubblico italiano, che segue con ansia la sua lotta contro il cancro che l’ha colpita più di un anno fa.

Poco tempo fa sembrava averlo sconfitto, ma poi si è ripresentato. La iena tutt’ora sta facendo la chemioterapia per vincere non solo la battaglia ma anche la guerra contro il cancro; in tutte le interviste affronta il tema con il sorriso ed una certa serenità, senza affogare nella paura o nella commiserazione.