Nadia Toffa torna sui social, i followers tirano un sospiro di sollievo

Nadia Toffa, finalmente è tornata sul suo profilo Instagram dopo aver trascorso alcune settimane lontana dai social, che avevano mandato in apprensione moltissimi utenti e followers che quotidianamente la seguono. L’ultimo post della giornalista bresciana infatti, risaliva all’ 11 di giugno ma nelle scorse ore Nadia ha deciso di rompere il silenzio.

Con una bellissima fotografia che la ritrae assieme alla sua fedelissima cagnolina Dodò, Nadia ha salutato tutti i suoi sostenitori dichiarando: “Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”. Inutile dire che il post, in pochi minuti, ha fatto il boom di like ma soprattutto di commenti di chi non vedeva l’ora di avere un suo cenno.

“Mi mancavi” e ancora “Che bello rivederti, che felicità”, sono solo alcune frasi scritte dagli utenti sul profilo Instagram della Iena. Come ormai tutti sanno, da quel 2 dicembre 2017 Nadia ha fatto in modo che il suo profilo Instagram diventasse una sorta di diario dove condividere la sua lotta contro il cancro.

La Iena si è sempre dimostrata coraggiosa e pronta ad affrontare tutte le cure pesanti per combattere la terribile malattia ascoltando anche le storie di altri utenti che, purtroppo, stanno vivendo la sua stessa terribile situazione. È dunque una cosa alquanto preoccupante se, anche per pochissimi giorni o settimane, la Toffa decide di assentarsi da Instagram senza dare nessuna notizia di sè.

Con la speranza dunque che Nadia Toffa possa ritornare attiva come al solito sul suo profilo Instagram, in molti non vedono anche l’ora di rivederla nel programma “Le Iene“, accanto ai suoi fedeli colleghi Giulio Golia e Nicola Savino, pronta come sempre a lottare per chi non ha voce o si trova in difficoltà, senza dimenticare di usare la sua forza per se stessa ma soprattutto per le cure pesanti alle quali è costretta a sottoporsi.