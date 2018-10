Nadia Toffa torna su Instagram per ringraziare chi continua a starle accanto

Dopo la sua partecipazione nella puntata di Verissimo in onda sabato scorso 13 ottobre 2018 dove ha parlato nuovamente del male che l’ha colpita a dicembre, Nadia Toffa ha lasciato tutti senza parole confermando il ritorno del suo tumore a marzo. Un dolore e un trauma per la Iena che fortunatamente ha trovato la forza e il coraggio per continuare a lottare.

Anche ieri sera, subito dopo la puntata de Le Iene andata in onda su Italia Uno, la bravissima Nadia ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram ringraziando tutti e condividendo una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. “Buongiorno a tutti puntata super ieri sera a#Ieiene? Grazie ragazzi di esserci stati. bravi tutti ? e un Grazie anche al trucco di @letibric e alla a parrucca di @davidvanchieri e al vestito di @antonellafrazzetta un po’ clericale devo dire…un frack senza maniche super chic secondo me ?”.

Proprio nella conduzione de Le Iene assieme ai colleghi Giulio Golia e Matteo Viviani, Nadia sembra essere sempre la stessa e nonostante qualche dettaglio estetico dovuto alle cure farmacologiche alle quali deve purtroppo sottoporsi, lo spirito e l’animo della giornalista sembra essere sempre forte. Un ringraziamento particolare Nadia lo ha voluto riservare alla sua bellissima mamma che continua a starle accanto aiutandola con le medicine visto che fin da piccola la stessa Toffa è sempre stata indipendente.

“Una donna fantastica. Mi ha cresciuta e mi ha insegnato ad essere indipendente. Adesso mi aiuta con le medicine, mi aiuta a seguire le cure meticolosamente. E sai cosa mi ha detto? ‘Finalmente posso aiutarti'” ha infatti confessato la Iena. In queste ore in moltissimi si sono riversati sul suo profilo per commentare positivamente il suo spirito e la sua forza.

“Grazie grazie @nadiatoffa per dimostrare a tutti che con la ironia e il sorriso se avete quella bestia chiamata cancro grazie che dio te benedica”, e ancora “Sei bellissima Nadia come sempre”, “La tua simpatia e contagiosa, è sei davvero una donna con la D maiuscola” sono solamente alcuni dei tantissimi complimenti ricevuti dalla Toffa.