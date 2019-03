Nadia Toffa sul suo profilo Instagram “Vivo un periodo difficile”. Matteo Salvini commenta "Un abbraccio forte"

Nadia Toffa come ben ormai sappiamo dal 2 dicembre 2017 sta combattendo con tutte le sue forse contro il cancro e anche in questi giorni ha dovuto sopporsi alle cure con alcuni cicli di chemioterapia. A tal proposito l’amatissima conduttrice de Le Iene ha ribadito sul suo profilo Instagram di non volersi abbattere e infatti ha postato una sua immagine, un primo piano sorridente, corredato da una bellissima didascalia.

“Buongiorno a tutti! Per me, oggi, giorno di chemioterapia e il mio pensiero va a chi come me sta passando un periodo difficile: cure, perdita del lavoro, separazioni. Never give up. Non siete soli. Vi abbraccio con tutta la forza che ho. Vi voglio bene” scrive infatti la conduttrice del programma di Italia Uno. La Toffa dunque invita a non mollare mai anche se il peggio sembra prendere il sopravvento e Nadia lo sa bene visto che a marzo 2018 ha dovuto subìre un altro intervento a causa di alcune recidive.

Nadia, in questo periodo, sta vivendo un momento molto complicato della sua vita ma nonostante tutto la giornalista bresciana non smette mai di sorridere sia dentro che al di fuori delle telecamere. Da brava Iena, la Toffa, continua dunque a farsi paladina di coloro che come lei stanno affrontando questa terribile malattia trovando anche in altri personaggi dello spettacolo un riscontro molto positivo.

Inutile dire infatti che il post pubblicato su Instagram ha immediatamente fatto il boom di like e moltissimi commenti anche se non sono mancati anche i soliti detrattori che non hanno perso tempo per attaccare Nadia. Fra i suoi tantissimi follower che hanno pensato bene di far sentire la sua vicinanza anche il vice-presidente del consiglio Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio infatti ha scritto “Un abbraccio forte, Nadia” ma nonostante in molti hanno accolto positivamente l’iniziativa del titolare del Viminale c’è anche chi invece ha invitato lo stesso Salvini a dedicarsi principalmente all’Italia e non a commentare Nadia Toffa. Per fortuna è intervenuto un utente che intelligentemente ha chiosato “Non mi sembra il posto per fare polemiche”.