Nadia Toffa si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram: "Capelli un po’ pazzi, ma al mio amore piacciono così!"

Nadia Toffa ha voluto iniziare questo 2019 mostrandosi si suoi tantissimi follower in tutta la sua bellezza ma soprattutto senza parrucca e con i capelli arruffati. Sorriso smagliante che denota tutta la sua forza e voglia di combattere contro il terribile cancro, la Iena nella seconda immagine infatti si è fatta riprendere sorridente a busto intero con l’immancabile segno di vittoria.

“Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po’ pazzi, ma a lui piacciono così“ ha scritto infatti Nadia incuriosendo i suoi numerosi fan che immediatamente si sono riversati sul suo profilo Instagram per tutti i complimenti del caso. “Chi é il fortunato?? Vogliamo nome cognome.. codice fiscale e iban… insomma hai capito vogliamo sapere tutto” ha scritto infatti un’utente e ancora “Grande Nadia ti ammiro molto sei una combattente ce la farai ne sono certa vincerá la tua grande forza e vitalità!”.

Dopo aver trascorso infatti la vigilia di Natale in ospedale per l’ennesima seduta di chemioterapia, sembra che Nadia ieri sera abbia potuto invece trascorrere una piacevole serata in compagnia del misterioso fidanzato. Solo qualche giorno fa la stessa, sempre su Instagram scriveva “Farsi carini solo per se stessi è speciale“ mentre nella giornata di ieri Nadia ha deciso di rendersi bella anche per il suo amore.

Un uomo di cui ancora oggi non si conosce nome e cognome perchè la giornalista bresciana ha sempre preferito difenderlo dal gossip. Di lui si sa solamente che in questo anno le è sempre rimasto accanto aiutandola nei momenti difficili ma soprattutto sostenendola durante le cure pesanti per il suo fisico.

“Riflettendo mi convinco di quante persone esistano ma non vivano“ aveva chiosato solo pochi giorni fa la stessa Nadia sul suo profilo Twitter sottolineando il suo grande amore per la vita ma soprattutto la sua forza e il suo coraggio nel voler sconfiggere la sua terribile malattia.