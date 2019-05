Nadia Toffa scrive ai fan sui social dopo l’assenza a "Le Iene"

Nadia Toffa, la popolare co-conduttrice ed inviata del programma di Italia 1 “Le Iene“, è tornata a far parlare di sé, dopo la sua assenza dell’ultima puntata del celebre format targato Mediaset, per un post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove ha lasciato un messaggio destinato ai suoi numerosi followers.

Come aveva annunciato Giulio Golia nel corso dell’ultima puntata de “Le Iene”, Nadia sta affrontando delle cure particolarmente stancanti, cosa che ha portato la conduttrice non solo a rimanere a casa per recuperare energie, ma anche ad allontanarsi dai social network, dove è invece sempre particolarmente attiva.

Il messaggio di Nadia Toffa per i fan

Il silenzio di Nadia Toffa sui social ha creato non poca ansia e preoccupazione tra i numerosi follower, che hanno lasciato sul profilo della conduttrice e scrittrice commenti, parole di sostegno e vicinanza; un gesto che Nadia ha apprezzato tanto che appena ha potuto ha ricambiato scrivendo: “Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!?“.

Il messaggio di Nadia poi è continuato dicendo: “Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo… vi bacio tutti da qui“. Parole scritte a commento di un’immagine della Toffa visibilmente molto smagrita e provata dalle cure mediche.

La Toffa sta combattendo da tempo contro un tumore al cervello, scoperto sembra quasi per caso in occasione di un viaggio per lavoro a Trieste, quando la conduttrice svenne improvvisamente. Da quel momento Nadia ha affrontato con coraggio e determinazione la sua personale battaglia contro il cancro, tanto da considerarla perfino un “dono”, cioè un’opportunità per ripensare se stessi e la propria vita. Gli utenti social hanno invaso i profili di Nadia con i più svariati commenti di solidarietà, tra i tanti si leggono: “Ciao cara Nadia, recentemente ho subito un intervento la tua forza ha aiutato anche me… grazie bellissima guerriera. Avanti!! Sempre con determinazione, fede e coraggio“, ma anche “Mi sei mancata, che il cielo di protegga sempre“.