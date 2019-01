Nadia Toffa ritorna in trasmissione a Le Iene e rivela: "Non significa essere guarita!"

Nadia Toffa è ritornata bella più che mai al timone de Le Iene nella puntata andata in onda ieri 20 gennaio 2019 e i fan ne sono stati sicuramente entusiasti. Molto amata dal pubblico soprattutto per le sue battaglie e inchieste difficili condotte in prima linea, Nadia sappiamo benissimo che ad oggi sta ancora lottando contro un mostro molto potente ovvero il cancro.

Sono moltissime le persone che ogni giorno si ritrovano sul suo profilo Instagram e Twitter per portare affetto e solidarietà alla Iena e l’averla rivista, ieri sera, ha riempito il cuore di gioia a moltissimi telespettatori e non solo. Ecco dunque che stamattina, la giornalista bresciana, ha voluto condividere la sua felicità mostrandosi in tutta la sua bellezza dal momento che i capelli piano piano stanno ricrescendo.

Questo però non significa che Nadia sia del tutto guarita e infatti è lei stessa a sottolienare “Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (magari), ma è un bel segnale” ha scritto, oggi la giornalista su Instagram “Un ritorno alla normalità”. La Iena oltretutto continua a dimostrare tutta la sua voglia di combattere la malattia ringraziando altresì chi continua a seguirla costantemente sui social e anche in televisione.

“Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita e buona giornata. Grazie” scrive infatti Nadia Toffa. Purtroppo per lei però a volte i messaggi non sono sempre positivi in quanto gli haters sono sempre in agguato.

Anche nelle settimane scorse infatti Nadia ha dovuto fare i conti con alcuni detrattori che hanno continuato ad attaccarla sulla sua malattia augurandole anche la morte. Questa volta però la Iena non ha lasciato perdere e ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale per denunciare chi, senza cuore, non ha minimamente rispetto per lei ma anche per chi sta lottando contro una malattia.