Nadia Toffa protagonista principale di una vignetta su Instagram: “Il genio si palesi!"

Nadia Toffa continua imperterrita le sue terapite contro il terribile cancro che l’ha colpita il 2 dicembre 2017 ma, nonostante tutto, trova il modo di sorridere sempre. Ecco dunque che la Iena ha voluto lanciare un appello vero e proprio sul suo profilo Instagram chiedendo a gran voce un aiuto da parte dei suoi numerosi fan.

Niente di preoccupante ma solamente una collaborazione per trovare l’autore di una vignetta molto spiritosa, una specie di rebus dalla soluzione molto intuitiva, che l’ha vista protagonista. Un indovinello che ha fatto molto sorridere Nadia in una giornata dove purtroppo, ancora una volta, la chemioterapia l’ha costretta a recarsi al San Raffale di Milano.

La Iena come sempre è riucita a stemperare la tensione collegandosi con i suoi numerosi follower sul suo profilo Instagram ma anche alleggerendosi con quanto ha trovato in rete e proprio per questo motivo ha chiesto all’autore di tale vignetta di palesarsi. “Buongiorno a tutti. Oggi giorno di chemioterapia e mi faccio una risata con questa vignetta. Che il genio si palesi! Buon tutto a voi e un abbraccio mega dalla vostra Nadia” ha infatti scritto la Iena felicissima.

L’ultimo anno per Nadia, oltre ad essere stato molto impegnativo a causa della sua malattia, è stato anche molto ricco di novità per quanto riguardano i social visto che la Iena spesse volte si è riversata sui suoi profili Instagram e Twitter per chiacchierare con i suoi amati follower. Con loro, Nadia, svela i suoi pensieri ma soprattutto condivide di tutto, dai momenti di semplice vita quotidiana alle foto in ospedale.

Recentemente la stessa ha anche ammesso di essersi innamorata anche se non ha reso nota l’identità del suo compagno ma limitandosi solamente a desciverlo in una intervista al Corriere della Sera. “Sono una che dà tutto. Nella mia vita c’è una sorta di compagno, o, meglio, una persona che mi sta accanto con affetto e che mi sopporta. Bene, lo sa che cosa facciamo quando ci vediamo, ogni tanto? Intrecciamo le mani e insceniamo un girotondo saltellante. Come bambini impazziti” ha infatti svelato la giornalista bresciana.