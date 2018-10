Nadia Toffa, posta su Instagram una foto che la ritrae nel suo primo giorno a Le Iene: "Nostalgia canaglia!"

Nadia Toffa sembra nostalgica e decide così di postare sul suo profilo Instagram uno scatto realizzato quasi 10 anni fa ovvero quando la giornalista Bresciana è approdata al programma Le Iene. “Nostalgia canaglia” ha infatti commentato Nadia questo scatto che la ritrae bellissima ma soprattutto spensierata.

La foto risale al 2009 e da allora, servizio dopo servizio la Iena si è sempre prodigata e occupata a cercare la verità diventando uno dei volti più amati di Italia Uno e non solo. Nadia, nel corso di questi anni, ha portato a termine anche indagini molto importanti come ad esempio quella riguardante le truffe delle farmacie al servizio sanitario nazionale, quello delle slot machine ma soprattutto quello riguardante lo smaltimento illegale dei rifiuti da parte della camorra in Campania con conseguente aumento di tumori nella zona fra Napoli e Caserta.

“Tempi antichi! Bei ricordi dell’inizio alle Iene. Una pischella smarrita, ma agguerrita già allora” ha scritto infatti Nadia commentando la sua foto nella quale sorride giovanissima alla telecamera vestita con il suo completo da Iena. La Toffa ha voluto confidare ai suoi tantissimi follower la paura provata in quel periodo soprattutto perchè ammirava moltissimo Enrico Lucci.

“Che fatica farsi avanti in quello che era il mio programma preferito. Sapevo a memoria tutti i servizi di Lucci. Mio mito indiscusso. Ricordo ancora l’emozione di quando l’ho conosciuto e ancora la gioia di quando mi disse dopo anni di gavetta che mi stimava! Wow! Ma non mi fermo! Voglio migliorarmi ancora! Non mi accontento! Siamo qui per crescere. Non si è mai arrivati! In bocca al lupo a voi e che le iene portino bene, mamma che ridere la mia faccia” ha infatti svelato la conduttrice.

Oggi dopo le cure fortissime e il male che purtroppo è ritornato a marzo, Nadia è addirittura alla conduzione de Le Iene assieme ad Alessia Marcuzzi arrivata in sostituzione della bravissima Ilary Blasi che, ha deciso di dedicarsi ai suoi affetti e al Grande Fratello Vip.