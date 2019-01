Nadia Toffa, nuovo attacco degli haters contro la Iena: "Hai rotto con questa storia del cancro"

Nadia Toffa, la popolare co-conduttrice del programma “Le Iene Show”, è tornata alla ribalta della cronaca perché ancora sotto attacco di biechi haters, che proprio nei giorni scorsi hanno attaccato molto duramente la Iena sui social network, dove da mesi ormai Nadia porta avanti la sua campagna di sensibilizzazione nei confronti della malattia che l’ha colpita.

L’inviata, che qualche mese fa è uscita in libreria con un nuovo libro dal titolo “Fiorire d’inverno”, è molto attiva sui social, ed anche durante questi giorni di festa non ha mai smesso di pubblicare post e condividere la sua quotidianità con i numerossissimi fan che la seguono. Nelle scorse ore la conduttriche ha evidenziato il commento di un haters che ha utilizzato un profilo fake, dove si invitava la conduttrice a smetterla di parlare della sua lotta contro il cancro.

Nadia Toffa ed il botta e risposta con gli haters

Uno scatto in ospedale che ritraeva la conduttrice sul lettino per fare la chemioterapia ha scatenato l’odio sociale, che serpeggia sempre più sui social network. Un leone della tastiera ha puntato il dito contro la conduttrice dicendo che non è l’unica persona ad affrontare quella malattia.I toni usati dall’haters di turno non era certo concilianti, anzi piuttosto duri e sprezzanti, tanto da aver attirato l’attenzione della popolare ed amata conduttrice: “Hai rotto il ca***, sai quante persone muoiono ogni giorno“.

Poi il commento prosegue con: “Cosa hai di diverso da tutte le persone che hanno il cancro. Tienitelo per te che sta storia ha rotto“. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione della Toffa che ha prontamente replicato al suo haters scrivendo: “Questo è il tuo rispetto per chi è malato e soffre? Spero tu non sia genitore o educatore. Che paura fai. Scusami se ho il cancro. Mea culpa“.

Inutile dire che la scelta di Nadia di condividere con i suoi fan e pubblicamente la sua malattia ha una valenza sociale importantissima, perché tra le tante cose è importante far passare il messaggio che il cancro si cura con i trattamenti medici specifici e non con cure omeopatiche o che nulla hanno a che fare con la medicina tradizionale. In tal senso Nadia Toffa in passato ha fatto dei servizi per Le Iene che l’hanno pefino fatta scontrare duramente con Eleonora Brigliadori.