Nadia Toffa mette in vendita i suoi quadri: la reazione del web

Nadia Toffa, la popolare co-conduttrice de “Le Iene”, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore non tanto per i suoi pungenti e puntuali servizi giornalistici, bensì per un post che ha condiviso sulla sua pagina sul noto social network di condivisione d’immagine Instagram, dove ha messo in vendita i suoi quadri.

Sempre molto seguita sui social network, Nadia può vantare un seguito di milioni di follower che l’hanno sostenuta nel corso della sua lunga battaglia contro il cancro. Oggi però, parte dei suoi fan, hanno storto il naso, dopo aver appreso la recente iniziativa della conduttrice, che ha messo la sua arte in vendita.

Nadia Toffa mette in vendita i suoi quadri: la reazione di alcuni fan

Forse non tutti sanno che la Toffa, oltre ad essere una bravissima conduttrice e “Iena”, è anche scrittrice e pittrice. Se i suoi libri sono in vendita ormai da tempo, i suoi quadri non lo erano ancora, dunque Nadia ha pensato di fare dei quadri su commissione e venderli a chi ne farà una richiesta.

In tal senso le parole del suo ultimo post, dove si legge: “Buongiorno Bella gente! Dipingo da quando son piccola. Ora mi sono evoluta così se vi interessa possedere un mio quadro lo dipingerò apposta per chiunque lo desideri“. Una sorpresa per tanti, ma stando ad alcuni commenti che si leggono a corredo del post c’è qualcuno che, probabilmente incuriosito dal singolare annuncio, è andato oltre, chiedendo il costo delle opere.

Stando a quello che si legge sul web, la Toffa avrebbe chiesto ben 7mila euro per dipingere e vendere un suo quadro. Una cifra davvero molto alta e significativa, considerando che ad oggi la Toffa non è conosciuta ed affermata nel mondo dell’arte. Inutile dire che nel giro di poco tempo si è creato un vespaio di polemiche, dove insulti e offese contro la Toffa non sono chiaramente mai mancate.