Nadia Toffa, mamma Margherita rivela alcune curiosità sulla iena

La morte di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile in tanti di noi, e a mesi dal suo decesso la madre della Iena ha voluto ricordare la figlia nel corso di una recente intervista al settimanale Grazia, dove ha raccontato delle ultime volontà della conduttrice, ma anche descrivendo il bel legame che univa madre e figlia.

Mamma Margherita ha portato avanti uno dei tanti desideri della Iena, cioè quello della pubblicazione di un libro postumo “Non fate i bravi”, una sorta di testamento morale della Toffa, che ha voluto lanciare tanti messaggi di vita, di speranza e felicità. Madre e figlia avevano un rapporto unico e simbiotico.

Le ultime parole di Margherita a Nadia

La signora Margherita ha voluto raccontare una Nadia a noi sconosciuta, abituati a vederla nel suo completo bianco e nero di Iena; Margherita rivela che Nadia un giorno le disse di temere di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di lei. Il grande successo ottenuto nel corso degli anni, aveva anche messo Nadia sulla graticola degli attacchi degli haters sui social.

Dalla mamma di Nadia abbiamo scoperto alcune curiosità riguardanti la Iena, tra queste quella che le due facevano sempre colazione insieme , ma anche che la Toffa era ghiotta di cibi molto salutari come datteri datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Nadia amava condividere i suoi scritti con la mamma, infatti le leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte.

Spesso le due si sono confrontate sulla malattia della Toffa e l’inevitabile epilogo che questa ha comportato. Nadia, finché ha potuto farlo, non ha voluto rinunciare a due cose: un bicchiere di vino rosso a tavola e qualche sigaretta. Alcune persone che le sono state vicine non sembra abbiano rispettato la sua volontà, ma la signora Margherita non vuole fare nomi e preferisce evitare ogni polemica. Nadia ha lottato fino alla fine, l’ultima notte la mamma è però andata da lei e le ha detto: “Vola amore mio” e Nadia lo ha fatto.