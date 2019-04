Nadia Toffa, lo sfogo contro il fidanzato su Instagram: "Torno a ballare da sola"

Nadia Toffa, la popolare giornalista e co-conduttrice de “Le Iene“, è tornata a far parlare di sé a causa di alcune dichiarazioni fatte su un post pubblicato sul suo profilo all’interno del noto social network di condivisione di immagini e foto, Instagram, dove la Iena ha fatto una rivelazione molto importante ed inaspettata sulla sua vita privata.

Neanche qualche mese fa Nadia era apparsa in alcune immagini pubblicate sui social al fianco di un uomo misterioso, una sorta di amico molto speciale, insomma un fidanzato, che la stessa giornalista però non ha mai voluto etichettare come tale. Una storia d’amore che sembra essersi già dissolta, a causa di alcuni validi motivi che Nadia svela senza riserva alcuna.

Nadia Toffa lascia il fidanzato

Dopo una Pasqua passata in famiglia e una Pasquetta trascorsa invece in ospedale per sottoporsi a un ciclo di chemioterapia, Nadia ha riservato un risveglio amaro ai suoi numerosi fans, condividendo un post che nessuno si sarebbe mai aspettato, dichiarando: “Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia“.

Il bel Max, dunque, non sarebbe stato al fianco della conduttrice nei momenti del bisogno, una mancanza ancor più grave se si considera il delicato momento che sta attraversando la Iena. “Torno a ballare da sola“, prosegue Nadia, chiarendo che è ritornata quindi ad essere single. Nel suo lungo post, Nadia poi prosegue dicendo che è meglio passare il tempo con persone che lo trovano per te e che ti vogliono bene, come alcuni suoi adorati amici e colleghi e ovviamente la famiglia. Quindi conclude augurando a tutti i fans buon proseguimento di vacanza.

Inutile dire che non sono tardati ad arrivare i commenti al post della Toffa, tra chi ha appoggiato senza indugio la decisione di Nadia – tra queste anche la neo conduttrice di “The Voice of Italy”, Simona Ventura – e chi invece se l’è pesantemente presa con l’ex fidanzato della Toffa. Nadia comunque ha precisato che il suo era solo uno sfogo e non un appello per incontrare un’altra persona.