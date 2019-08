Nadia Toffa, le parole dell’ex fidanzato: "Era la vita stessa"

A poche settimane dalla scomparsa dell’amatissima co-conduttrice ed inviata de “Le Iene”, Nadia Toffa, si torna a parlare della giornalista attraverso il ricordo e le parole dell’ex storico fidanzato, Massimiliano Ferrigno, autore del celebre programma di giornalismo investigativo e di denuncia di Italia 1.

Ferrigno è stato per dieci anni il compagno della presentatrice, che dopo una lunga malattia – un tumore al cervello – si è spenta a soli 40 anni lo scorso 13 agosto. Il loro amore è stato bello ed intenso, anche se nel 2017 è finito, proprio lo stesso anno in cui la iena scopriva la sua malattia, in seguito ad un malore mentre era a Trieste per lavoro.

Le parole dell’ex fidanzato di Nadia Toffa

Nel corso di questi ultimi due anni, sebbene Nadia avesse trovato un nuovo amore, Massimiliano le è sempre stato vicino, ed è proprio nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “DiPiù” che Ferrigno ha rivelato alcuni retroscena inediti, come quello delle ultime volontà della conduttrice.

Come aveva dichiarato la stessa Toffa attraverso i suoi profili social, quel nuovo amore l’aveva molto delusa, perché la trascurava e non si ricordava mai una volta il giorno in cui lei doveva sottoporsi alle chemio. Nel corso dell’intervista Massimiliano Ferrigno ha tenuto a precisare che l’uomo indicato da Nadia non era lui.

Lui e Nadia si sono incontrati infatti tutti giorni, fino al momento del decesso della conduttrice ed è stato proprio Ferrigno – a suo dire – ad aver raccolto l’ultimo desiderio della Iena. Stando alle parole di Massimiliano, la Toffa avrebbe manifestato il desiderio di avere don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ai suoi funerali.

Oltre ad essere il suo padre spirituale, Patriciello era per Nadia soprattutto un caro amico, con cui sposava una battaglia molto importante, cioè quella contro l’inquinamento nella Terra dei Fuochi. Il desiderio di Nadia è stato soddisfatto, e oggi Ferrigno ricorda la sua ex compagna con queste parole: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita“.