Nadia Toffa, La Iena dopo la chemio: "Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi"

Nadia Toffa, la popolare co-conduttrice ed inviata del programma di Italia 1 “Le Iene Show”, è sempre molto attiva sui social network e non smette di pubblicare post sui suoi profili per aggiornare i fan circa il suo stato di salute, ma anche per dare dei messaggi positivi a chi la legge, vere perle di saggezze e di fiducia in sé stessi così come nella vita.

La Iena ha passato un Natale non proprio piacevolissimo, perché fino a qualche giorno fa ha dovuto sottoporsi ai trattamenti chemioterapici, necessari per affrontare la ricaduta della sua malattia. Come sempre Nadia non ha però perso il sorriso e anche dal letto di ospedale ha inviato delle foto e dei post incoraggianti.

Nadia Toffa e la citazione di Frida Kahlo

La conduttrice televisiva ha cercato in tuttti i modi di affrontare la sua malattia, considerandola un’occasione per ripensarsi e ripensare alla propria esistenza, una sorta di “dono”, insomma, cosa che ha scatenato le ire di alcuni utenti social, innescando così una vera bufera mediatica. Nonostante i chiarimenti fatti e profusi dall’inviata, ancora oggi gli haters non mancano occasione per attaccarla.

Se fino alla vigilia di Natale Nadia era in ospedale a fare la chemio, la Iena ha invece trascorso le festività natalizie a casa con la sua famiglia, e proprio nelle ultime ore la Toffa ha pubblicato un toccante post prendendo spunto da una frase di Frida Kahlo: “Farsi carini solo per se stessi è speciale“.

Poi Nadia ha aggiunto: “La mitica Frida Kahlo diceva “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi“. Il messaggio di Nadia Toffa oggi è quello della pace e dell’amore prima di tutto con se stessi, perché non ci può essere pace con gli altri se prima non si ama se stesso. Quindi la Toffa aggiunge: “Insomma vogliamoci bene” – poi ha aggiunto un riferimento per Roberto Farruggia: “E voi caro @robertofarruggia_1 siete i migliori in questo“, quindi ha concluso con – “che sia una giornata luminosa per tutti. Baci grandi“.