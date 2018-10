Nadia Toffa, il toccante sfogo in un post su Instagram: "Non ce la faccio, aiutatemi a capire"

Nadia Toffa, la popolare conduttrice ed inviata de “Le Iene Show”, è tornata a far parlare di sé non tanto per il suo ritorno al timone del noto programma di Italia 1, né per i recenti commenti shock che certi leoni della tastiera hanno scritto, bensì per un accorato sfogo delle ultime ore, affidato ad un post poi pubblicato sul suo profilo Instagram.

La giornalista sembra abbia ricevuto nelle ultime ore una brutta delusione, riguardante non uno, ma bensì due amici – di quelli veri, non delle semplici conoscenze – che l’hanno tradita, gesti inaspettati che hanno ferito profondamente la sensibilità della conduttrice che ora fa un appello ai fan affinché l’aiutino a capire e a superare questo momento.

Le parole di Nadia Toffa sull’amicizia tradita

Più che un post, Nadia ha davvero dato voce ai suoi pensieri feriti, traditi da chi non avrebbe mai pensato potesse voltargli le spalle e tradirla, perché come scrive lei su Instagram: “Gli amici nella mia vita contano tantissimo. Nella vostra??” – per poi continuare con – “E Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto“.

Chi trova un amico, trova un tesoro diceva un vecchio adagio, una cosa sempre condivisa da Nadia che continua il suo sfogo parlando dell’amicizia: “Persone rare da trovare insomma Per quello si soffre a perderli e quando deludono è peggio del tradimento di un fidanzato”. Nadia quindi svela di essere stata tradita da un amico, una persona a cui voleva molto bene. “Appena sperimentato purtroppo, ieri due che credevo i miei migliori amici…mica conoscenti mi hanno tradita cavoli.Che peccato! Che delusione enorme“.

Poi la Toffa chiede consiglio ai suoi fan, sollecitandoli a scrivere se hanno mai vissuto esperienze simili alla sua, ma soprattutto se hanno perdonato. “Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti” – scrive la Toffa citando un saggio, ma poi prosegue con: ” ma io non sono saggia e non ci riesco“.

Nadia sa che non riuscirà a personare, così come a comprendere l’improvviso volta faccia dei suoi amici: “Non ce la farò mai lo so, però magari mi consola sapere che anche voi siete stati delusi da cari migliori veri amici e magari mi spiegate come avete fatto a superare il momento“, un appello che è stato raccolto da tantissimi che in queste ultime ore hanno invaso il profilo social della conduttrice.