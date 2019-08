Nadia Toffa, il bellissimo gesto dei fan per la mamma della conduttrice

Un atto d’affetto, un gesto semplice ma emozionante, volto a commemorare il vivido ricordo della dolce conduttrice bresciana. Il giorno dell’ultimo saluto a Nadia Toffa, lo stuolo di fan dell’ex iena di Italia Uno si è stretto attorno ai suoi familiari, meravigliando la madre della conduttrice con inaspettate parole d’amore.

Venerdì 16 agosto 2019 sono stati numerosi i fan di Nadia Toffa che hanno voluto assistere alla sua toccante cerimonia funebre. Centinaia di ammiratori e supporters, provenienti da tutt’Italia, hanno dimostrando il loro immenso affetto per l’angelica conduttrice Mediaset, che per anni si è contraddistinta per il suo altruismo ed umanità.

A due settimane dalla morte di Nadia, la sorella Mara Toffa ha svelato un emozionante aneddoto avvenuto nel giorno del funerale. Gli affettuosi fan della presentatrice televisiva hanno deciso di spendere parole d’amore in sostegno della madre di Nadia Toffa. “Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella” ha raccontato con il cuore pieno d’orgoglio l’emozionata Mara.

Un gesto d’oro e dettato dall’amore quello dei 2,3 milioni fan della guerriera lombarda, che ha stupito una madre distrutta dal dolore, costretta a seppellire una delle sue amate figlie. Le parole di conforto pronunciate dagli affettuosi supporters di Nadia Toffa sono la dimostrazione tangibile che i suoi fan non si limitano esclusivamente a riempire i social network con like e formali condoglianze, bensì si adoperano per consolare gli addolorati familiari della conduttrice.

Nell’immenso mare dell’indifferenza e del menefreghismo collettivo, gli ammiratori di Nadia hanno dimostrato d’avere un cuore d’oro. Il loro gesto d’amore, ammirevole ed encomiabile, ha riempito d’orgoglio il cuore di Mara Toffa. “Era un’anima splendida – ha aggiunto l’amorevole sorella dell’ex iena – e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro'”.