Nadia Toffa finisce sulla copertina della "Settimana Enigmistica". Per la Iena è un traguardo bellissimo

Nadia Toffa tra una puntata de Le Iene e l’altra continua le sue sedute di chemioterapia e anche nei giorni scorsi si è riversata sul suo profilo Instagram per aggiornare i suoi tantissimi fan sulle sue condizioni di salute e non solo. Nel solito ospedale dove la giornalista bresciana si reca per le cure a farle compagnia c’era anche il suo amico Marco.

Amata da tanti, Nadia, anche nella giornata di oggi ha deciso di affidare un suo pensiero ai social e, sempre sul suo profilo Instagram ha dato il buongiorno ai suoi seguaci con una notizia bellissima. Dopo essere infatti diventata la conduttrice de Le Iene e dopo essere stata insignita della cittadinanza onoraria a Taranto, Nadia è finita altresì sulla copertina del cruciverbone della Settimana Enigmistica.

Un onore per lei che fin da piccola è sempre stata una fanatica del giornale ma soprattutto dei cruciverba e proprio a tal proposito ha voluto confermare la sua gioia e felicità per questo traguardo. “In tante interviste mi han chiesto ‘cosa non manca mai nella tua valigia?’ E la risposta è sempre stata la settimana enigmistica. Che orgoglio per me essere nella copertina” ha infatti chiosato Nadia.

La Toffa oltretutto ha sottolineato quanto questo traguardo per lei abbia un valore enorme e, dal momento che erano anni che aspettava questa occasione, sicuramente non perderà tempo ad incorniciarla. Immediatamente i suoi tantissimi fan si sono riversati sul suo profilo per complimentarsi con lei ma soprattutto per dimostrare, come sempre, la loro vicinanza.

“Ciao Campionessa!! Buona giornata anche a Te! Spacca sempre!!” e ancora “Domanda : nome e cognome di una grande guerriera 10 lettere chi la sa !!!” hanno infatti scritto alcuni utenti felici per la novità. Nadia è intenzionata a non mollare e con forza e coraggio continua le sue cure per sconfiggere il terribile tumore che l’ha colpita più di un anno fa.