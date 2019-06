Nadia Toffa festeggia 40 anni: travolta d’amore su Instagram

Nadia Toffa continua la sua lotta contro la terribile malattia che l’ha colpita il 2 dicembre 2017, quando si trovava a Trieste per un servizio. Le cure però sembrano essere diventate per lei ancora più dure, tanto che la stessa ha addirittura rinunciato a condurre assieme ai suoi colleghi l’ultima puntata de “Le Iene“, in quanto troppo stanca e stremata dai trattamenti.

Nonostante la chemioterapia ed il cancro, Nadia continua a sorridere, dimostrando di essere un esempio per moltissime persone e per moltissimi followers che continuano a seguirla e supportarla soprattutto sui social. In occasione del suo 40esimo compleanno, la giornalista bresciana ha voluto pubblicare un post veramente speciale sul suo profilo Instagram, con tanto di foto nella quale si mostra, come al solito, sorridente.

“Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”, ha infatti scritto la iena.

Inutile dire che immediatamente moltissimi utenti si sono riversati sul suo profilo per festeggiarla con frasi bellissime, ma soprattutto dimostrandole una marea di amore. Elisabetta Gregoraci non ha perso tempo, facendo gli auguri ad una vera e propria guerriera, mentre Biagio Antonacci ha aggiunto: “Speciale essenza, festeggia fra i cuori che ti chiedono”.

Altri personaggi dello spettacolo come Valeria Marini, Antonella Clerici e Juliana Moreira hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla Toffa in questo giorno speciale, ma soprattutto hanno continuato a dimostrarle il loro affetto sottolineando come sia impossibile non stimarla per la sua intelligenza, bellezza e determinazione: “Sei una guerriera, forza e coraggio”, ha scritto ancora un utente molto vicino a Nadia.