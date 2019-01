Nadia Toffa, ennesimo attacco su Twitter da parte di un hater: "Ma quando c***o muori?"

Nadia Toffa, anche in questo 2019, ha deciso di essere presente quotidianamente su suoi profili social per interagire con i suoi tantissimi fan non solo per informarli sull’andamento della sua malattia ma soprattutto per parlare di ciò che succede nel mondo. Anche nei giorni scorsi, la giornalista bresciana, ha voluto esprimere la sua preoccupazione in merito alle condizioni climatiche che hanno colpito il nostro Paese.

“Buongiorno a tutti ! Che paura questi cambiamenti climatici: Ora sta nevicando nel sud Italia e il Novembre di quest’anno è stato il più caldo di sempre con temperature fino a 18 gradi. Ma vogliamo intervenire? Stiamo rovinando il mondo e il futuro dei nostri figli. Basta!” ha infatti chiosato la Iena preoccupata come non mai di ciò che riserverà il futuro. Purtroppo però questo commento non è di certo passato inosservato ai tanti haters che, durante questi mesi, hanno continuato ad attaccarla per la sua malattia.

Ecco dunque che, per l’ennesima volta, un’utente molto infastidita ha pensato bene di rivolgersi a Nadia commentando sul profilo Twitter della Iena con una frase molto pesante ovvero “Ma quando caz*o crepi?”. Non è la prima volta che la giornalista viene attaccata in questo modo ma questa volta, stanca delle continue offese, ha voluto rispondere per le rime asserendo “Vuoi decidere tu? Fammi poi sapere Grazie cara e buona giornata”.

Sembra che l’utente subito dopo abbia cancellato il suo commento con la paura che il web potesse darle addosso ma Nadia ha pensato bene di fare lo screenshot della frase incriminata. “Ha cancellato il tweet ma esistono gli screenshot. Mi spiace per te. Hai bisogno di aiuto davvero. Mi preoccupi” ha infatti scritto la Iena in bella vista sul suo profilo Twitter.

Purtroppo le critiche e le polemiche nei confronti della Toffa non accennano a diminuire e se da una parte c’è chi continua a fare il tifo per lei dall’altra c’è chi non le perdona il fatto di aver paragonato il suo cancro a un dono. Nei prossimi giorni la Toffa dovrà sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia e speriamo che il 2019 sia un anno fortunato per lei.