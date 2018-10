Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi, un bacio per lanciare un messaggio molto particolare

Nadia Toffa dopo le critiche e le polemiche insorte la scorsa settimana dopo l’uscita del suo libro “Fiorire d’Inverno” è ritornata domenica scorsa, 1 ottobre 2018, nella conduzione de Le Iene in compagnia della bravissima Alessia Marcuzzi. Le due proprio nelle scorse ore, hanno deciso di baciarsi sulle labbra facendosi immortalare in una foto pubblicata appunto sul profilo Instagram di Nadia.

“Ma quanto ci vogliamo bene!? E quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto Quanto siamo amiche?! Lesbiche?! No! ma anche se fosse?! #leiene @alessiamarcuzzi @redazioneiene Ci vediamo domenica con tutti gli altri conduttori @giuliogolia e @matteo_viviani_iena ! #buonagiornataatutti voi che sia splendida questa giornata” ha scritto infatti Nadia. Il loro gesto è dovuto per mostrare, anzi confermare, l’affetto e la stima che le ha sempre unite e che, ancora oggi, continua in modo indissolubile.

Sicuramente un modo per le conduttrici, di combattere i pregiudizi anche se qualcuno avrebbe sicuramente avuto da ridire sul bacio tra le due considerando che stiamo parlando di due donne. Infatti non sono mancate le perplessità da parte dei tantissimi follower della Toffa e non solo che subito hanno voluto dire la loro sotto la foto in cui Nadia appunto bacia Alessia Marcuzzi.

Ecco che anche in questo caso, qualcuno ha subito preso la palla al balzo per sostenere che nuovamente Nadia abbia strumentalizzato questo aspetto. Anche la scorsa settimana moltissimi utenti erano insorti accusando la Iena per le sue affermazioni riguardanti il cancro e non erano di certo bastate le sue dichiarazioni in cui asseriva che le sue parole erano state travisate.

Fortunatamente però c’è anche chi sotto la foto, ha voluto solamente mandare messaggi di affetto e di stima per lei e per Alessia Marcuzzi ma non è detto che nei prossimi giorni Nadia dovrà sottoporsi nuovamente al giudizio degli haters difendendosi, nuovamente, dalle polemiche e dalle nuove critiche.