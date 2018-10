Nadia Toffa cambia look e si presenta con una parrucca nera: "Più Cher o Marcella Bella?"

Nadia Toffa ha voluto osare e si è presentata con un look totalmente diverso nella puntata domenicale de Le Iene andata in onda ieri 21 ottobre 2018. Abbandonata la chioma bionda che l’ha sempre caratterizzata, la Iena ha deciso di presentarsi infatti con una parrucca mora che però sembra averle messo in risalto ancora di più i suoi bellissimi lineamenti.

Con dei lunghissimi capelli ricci, la giornalista bresciana pare essere ritornata la ragazza spensierata di un tempo portando gioia e allegria nei tantissimi affezionati del programma e non solo. Anche sul suo profilo Instagram, la stessa Toffa ha svelato di essersi molto divertita durante la puntata de Le Iene grazie anche al suo look completamente diverso.

“Buongiorno!!! Più Cher o Marcella Bella?? Quanto divertimento ieri! E quanti servizi toccanti. Bravi tutti! Inviati e autori di questo meraviglioso programma che è la mia casa. E da sempre cerca di migliorare l’Italia. O almeno ci proviamo. Con tutto l’impegno possibile. Buon tutto ragazzi!” ha infatti scritto Nadia che oltretutto ha voluto anche ringraziare tutte le truccatrici e le costumiste per il suo cambio look fantasioso.

Nadia Toffa come ben sappiamo ha sempre indossato una parrucca a causa delle cure subite per la sua malattia e, qualche settimana fa, aveva anche mostrato la sua felicità mostrando la ricrescita dei suoi capelli che avranno sicuramente bisogno di molto tempo per ritornare quelli di un tempo. Pare però che il look scelto ieri sera non abbia convinto del tutto gli utenti del web che subito si sono riversati sui social per commentare tale scelta.

Se in tanti infatti sono felicissimi di vederla spensierata e felice, c’è anche chi afferma di preferirla bionda e, sotto il suo profilo Instagram ha commentato negativamente il suo look. “Io ti preferisco bionda sei più fine ed elegante” e ancora “Ieri a stento ti riconoscevo, un po’ di Marcella bella direi, però anche di Marisa Laurito da giovane” hanno infatti scritto alcuni utenti.