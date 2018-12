Nadia Toffa attaccata da un hater: "Hai avuto il tuo dono, il cancro!". A difenderla ci pensa Rita Dalla Chiesa

Nadia Toffa, nonostante le feste Natalizie e la chemioterapia il giorno della vigilia di Natale, ha subìto nuovamente un attacco frontale su Twitter. La conduttrice bresciana infatti è stata presa letteralmente di mira da parte di un’utente arrabbiata che ha sostenuto altresì di aver perso il padre e il marito a causa di questa terribile malattia.

Riferendosi al tradizionale scambio di regali infatti, la donna ha pensato bene di prendersela con la giornalista de Le Iene dichiarando “Nadia Toffa, hai avuto il tuo dono, il cancro!”. Parole che hanno sconvolto tutti compresa la stessa Nadia alla quale non è rimasto altro che replicare asserendo “Mi dispiace assai. Se avessi potuto scegliere, non lo avrei voluto. Il cancro è un mostro e lo sappiamo tutti. Ti auguro un buon natale”.

Inutile dire che in pochissime ore moltissimi utenti e fan della Iena si sono riversati sotto il suo post di Twitter per attaccare la donna e per difendere a spada tratta la loro beniamina che, nonostante tutto, continua a lottare giorno per giorno contro la malattia. Ad insorgere immediatamente dalla parte di Nadia anche l’ex conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa, che ha ingaggiato un vero e proprio scontro con l’autrice del post.

“Non ho capito. O forse non voglio capire. Ti spiace ripetere a me ciò che hai scritto a Nadia? Perché per la signora i doni sono solo quelli riciclati sotto l’albero. A me non importa di sembrarle squallida e cattiva. Mi importa che Nadia e altre persone come lei non abbiano a che fare con battute poco sensibili come la sua. In un anno ho perso anche io due persone per colpa del cancro. So di cosa parlo” ha infatti chiosato Rita riferendosi sia a suo genero ma soprattutto a Fabrizio Frizzi.

Nadia, dal canto suo, aveva spiegato che le sue affermazioni erano solamente un messaggio di positività per chi sta combattendo contro questa terribile malattia e che il cancro è una sfortuna e si batte con la chemioterapia “Ho cercato di trasformare questo accidente, che mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci” aveva infatti dichiarato la giornalista bresciana.