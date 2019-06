Nadia Toffa, assente su Instagram da parecchi giorni, spaventa i suoi followers

Nadia Toffa sembra essere sparita dai social da diversi giorni e il suo silenzio ha fatto sicuramente preoccupare i suoi tantissimi fan che, quotidianamente, si riversano sui suoi profili Instagram e Twitter per chiederle novità in merito al suo stato di salute. L’ultimo messaggio della iena infatti risale appena all’11 giugno, quando la giornalista bresiana aveva pubblicato un accorato appello per aiutare Don Maurizio e la sua lotta contro le mafie.

“Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo (…) questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo”, scriveva infatti Nadia, poi più nulla. Inutile dire che questo suo silenzio ha allarmato non poco i tantissimi fan, soprattutto considerando il fatto che la iena sta lottando contro il cancro.

Il 10 giugno Nadia Toffa ha festeggiato il traguardo importante dei 40 anni, scrivendo altresì un bellissimo messaggio di forza e coraggio, supportata proprio dai suoi tantissimi followers che si sono immediatamente riversati sui social per farle gli auguri. In questi giorni invece sono molti i messaggi di chi, in ansia, chiede cosa sta succedendo alla Iena.

“Non riceviamo più tue notizie. Aggiornaci” e ancora “Come dice Fausto Leali… ci manchi”, scrivono infatti gli utenti vicini a Nadia. Purtroppo però, come al solito, non sono mancati i commenti di alcuni haters, che hanno preso la palla al balzo per dare contro alla giornalista bresciana e la sua malattia: “Ma che fine ha fatto? Sottoterra?” ha scritto infatti un detrattore.

Non ci resta dunque che attendere novità in merito da parte proprio della diretta interessata che, forse, si sta godendo il meritato riposo dopo la stagione televisiva, ma soprattutto dopo le numerose cure alle quali è costretta a sottoporsi per guarire e tenere sotto controllo il terribile cancro che l’ha colpita, la cui diagnosi è arrivata il 2 dicembre 2017.