Musica in lutto, l’Italia perde la sua grande interprete: "Addio anima buona"

E’ morta ieri, venerdì 1 luglio, la nota cantante ed attrice teatrale appena 59enne. Salita alla ribalta nei primi anni 90′, dove per due volte sfiorò la vittoria al festival di Sanremo, la cantante bresciana si è poi cimentata con grandi risultati anche nel mondo del teatro, specialmente nei musical. Nei primi anni 2000 è stata ospite fissa a Domenica In.

Da quanto sembra trapelare nelle ultime ore, la nota cantante già da tempo faceva i conti con una brutta malattia. Purtroppo alla fine non ha più retto questa lunga ed estenuante battaglia e ci ha lasciati all’improvviso. Tanti i messaggi di addio di suoi colleghi ed estimatori, era un’artista a tutto tondo molto apprezzata nell’ambiente: ecco chi ci ha lasciati.

La scomparsa della cantante

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Irene Fargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio, nota cantante ed attrice di teatro di origini bresciane. Deve la sua popolarità per le due apparizioni al Festival di Sanremo del 1991 e del 1992, dove si classificò in entrambi i casi seconda nella sezione Nuove proposte.

Il suo ultimo singolo risale al 2016 con il singolo “Il cuore fa”, mentre i suoi brani più conosciuti, quelli portati all’Ariston, sono “La donna di Ibsen” e “Come una Turandot“. A partire dai primi anni 2000, Irene Fargo decide poi di dare una svolta alla sua carriera artistica affacciandosi nel mondo del teatro, dove è ricordata per i ruoli da protagonista nei musical diretti da Tato Russo, quali I promessi sposi, Il ritratto di Dorian Gray, Masaniello.

A dare la notizia della sua scomparsa l’amica Giovanna Nocetti, che su Facebook le ha dato l’addio con parole molto toccanti: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. L’ultima trasmissione televisiva è stata a Tv2000 eravamo felici. Grazie a Magda“. Purtroppo, a strapparle la vita pare sia stata una brutta malattia con cui ormai faceva i conti da molto tempo, non ci sono certezze in merito, ma si vociferava di un tumore.