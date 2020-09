Muore la mamma di Enrico Papi: "Sei stata il regalo più bello"

Luciana Riccioni, la madre di Enrico Papi, si è spenta all’età di 81 anni in seguito a una battaglia contro una lunga malattia che, purtroppo, non le ha dato scampo. Una notizia che giunge in modo del tutto inaspettato per il conduttore dal momento che, alcuni giorni prima, l’aveva festeggiata sul suo profilo Instagram durante la festa di compleanno.

Papi aveva pubblicato anche un post a celebrare il compleanno della madre che testimonia il profondo affetto e amore tra i due. Un paio di anni fa, Enrico Papi è stato ospite insieme alla sua famiglia nel programma di Barbara D’Urso dove aveva avuto modo di parlare del profondo legame e rapporto tra lui e la sua mamma e di quanto fosse importante.

Durante la puntata di “Domenica Live”, la D’Urso aveva fatto una sorpresa a Papi in collegamento dalla Florida con la presenza dei suoi genitori in studio. Il rapporto tra i genitori di Papi: la madre proprietaria terriera e il padre venditore di auto è un esempio d’amore della durata di oltre 55 anni. Un esempio da cui prendere spunto per costruire qualcosa d’importante.

A dare la triste notizia della morte della madre, è proprio Enrico Papi sul suo profilo Instagram con un messaggio e post carico d’amore verso colei che lo ha generato e non c’è più. Ecco le parole del conduttore per ricordare la sua mamma: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”.

Nel frattempo, Enrico Papi è tornato anche al suo lavoro di conduttore dove ha ripreso in mano le redini di “Guess my age”, il suo programma in onda su Tv8. In seguito, sarà al timone di una nuova trasmissione dal titolo “Name the tune”, molto simile a “Sarabanda”, che lo ha lanciato nel firmamento televisivo. La nuova trasmissione dovrebbe partire il 15 settembre prossimo.