Muore improvvisamente a 33 anni Robert Cormier, attore della serie di Netflix "Slasher"

Robert Cormier è morto improvvisamente a soli 33 anni. L’attore canadese è deceduto venerdì 23 settembre, secondo quanto è stato scritto nel suo necrologio, nel quale viene ricordato come ” un atleta, un attore e un grande fratello. Aveva una passione per aiutare gli altri e cercava sempre di realizzare qualcosa in più“.

Nel necrologio non è specificata la causa di morte dell’attore, ma la sorella Stephanie ha confermato alla rivista cinematografica Hollywood Reporter che Robert è morto venerdì presso un ospedale di Etobicoke, nell’Ontario, a causa delle gravi ferite riportate in seguito ad una caduta.

“Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre. Ha avuto un impatto su molte persone nel corso della sua vita, sia che si trattasse di famiglia, compagni di squadra e amici. La memoria di Rob vivrà attraverso la sua passione per l’arte e il cinema; così come le sue tre sorelle, che significavano il mondo per lui“, continua il necrologio. Robert lascia i genitori Robert e Lisa, le tre sorelle Brittany, Krystal e Stephanie e la nonna Joanne. Il suo funerale si svolgerà domenica a Etobicoke.

Nato il 24 giugno 1989 a Toronto, l’attore aveva studiato economia all’Università di York, prima di diplomarsi alla Accademia di Recitazione per Film e Televisione di Toronto nel 2014. Nella sua carriera, ha avuto piccoli ruoli in serie tv come “Designated Survivor” e “American Gods“. Il suo rolo più importante è stato, nel 2019, quello di Kit Jennings nella terza stagione della serie tv horror antologica di Netflix “Slasher “, sottotitolata “Solstizio“.

La scomparsa di Cormier arriva proprio quando aveva ottenuto un ruolo importante nella longeva serie tv americana “Heartland“, nella quale aveva debuttato in un episodio della 15esima stagione con il personaggio di Finn Cotter. L’attore aveva già finito di girare gli episodi della 16esima stagione, che verrà messa in onda postuma a partire dal 2 ottobre negli USA. In seguito alla notizia della sua scomparsa, la rete UPtv che trasmette la serie ha postato un tributo all’attore su Instagram. “Robert Cormier, alias Finn di Heartland, era un talento straordinario, se ne è andato troppo presto“.