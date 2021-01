Morto a 24 anni Harry Brant, figlio della modella Stephanie Seymour

E’ stato trovato senza vita domenisca scorsa, il giovane Harry Brant, figlio di Peter Brant e della supermodella statunitense Stephanie Seymour. Il giovane, nel 2016, aveva lanciato insieme al fratello Peter Jr, una linea di make up la quale aveva riscosso da subito un enorme successo. Sebbene la famiglia non abbia specificato le cause del decesso, era noto da tempo ormai che il secondo genito di casa Brant era dipendende da droghe e sembrerebbe proprio un overdose, stavolta accidentale e di farmaci da prescizione, ad avergli stroncato la vita.

“Siamo addolorati per la sua vista spezzata così presto. Harry non era solo nostro figlio, ma era anche un fratello meraviglioso, un nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato luce nei cuori nostri e non solo. Era davvero una bella persona dentro e fuori” si legge dal comunicato della famiglia la quale si è racchiusa nel dolore per la perdita del figlio.

Harry era stato per un periodo anche un giornalista per la rivista Interview di proprietà del padre, un periodico che si occupava principalmente delle celebrità e della loro vita, chiusa definitivamente nel 2018. Suo padre, Peter Brant, voleva affidargli un ruolo di maggiore importanza all’interno della redazione della rivista e per dare sfogo alla sua creatività, e soprattutto con l’intento di aiutarlo nella sua lotta contro le dipendenze da droga. Il giovane Brant, infatti, è morto pochi giorni prima di ritornare nella struttura che si stava occupando della sua riabilitazione.

Harry Brant era diventato famoso già all’età di 15 anni diventando nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per la moda internazionale. Insieme a suo fratello Peter, era stato definito dal New York Magazine, l’adolescente più bello di New York.

Distrutta la madre del ragazzo, la supermodella statunitense Stephanie Seymour, esplosa negli anni ’90, era apparsa su diverse copertine di Vogue e Sports Illustrated. Principale modella di lingerie di quegli anni e angelo di Victoria’s Secret.