Morte Maurizio Costanzo: "Era ricoverato da un mese. Maria De Filippi è stata con lui a lungo e si sono salutati"

Escono nuove indiscrezioni sulla morte del conduttore e giornalista Maurizio Costanzo avvenuta all’età di 84 anni. In Rai e Mediaset si sono immediatamente attrezzati dopo la tragica notizia, ove i palinsesti hanno subito un repentino cambiamento per dare il giusto ricordo a un volto televisivo che ha sicuramente cambiato il mondo dei talk show nel nostro paese.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” durante l’ultimo TG1, con approfondimento poi nella puntata de “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano, la giornalista Antonella Del Pino ha fatto sapere che l’ufficio stampa della clinica Paideia International Hospital, dove si trovava ricoverato il conduttore, ha assegnato ogni tipo di aggiornamento all’ufficio stampa di Maria De Filippi, cioè la “Fascino PGT S.r.l“.

Secondo Antonella la De Filippi sarebbe stata insieme al marito fino all’ultimo istante: “Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine”.

Al momento l’ingresso nella clinica Paideia è riservato solamente ai familiari di Costanzo, ove l’autore televisivo e amico di Costanzo, cioè Michele Guardì, è stato momentaneamente respinto senza avere così la possibilità di dare un ultimo saluto a Maurizio.

I familiari della De Filippi, in cui ovviamente sono compresi anche i figli, stanno mantenendo il massimo riserbo: “Voglio precisare che l’ufficio stampa della clinica ha demandato all’ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti (Soldati n.d.r) che ci ha raccontato degli eventi dell’ultimo mese”.

In tanti nelle ultime ore stanno uscendo sul piccolo schermo per regalare il giusto ricordo a Maurizio Costanzo. Effettivamente sono decine i personaggi lanciati dal conduttore nel corso di “Buona domenica” o del “Maurizio Costanzo Show” tra cui, solamente per citarne alcuni, troviamo Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Emanuela Aureli, Platinette, Dario Vergassola, Francesco Baccini e Gioele Dix.