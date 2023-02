Morta la moglie di Lino Banfi: lo strazio della figlia Rosanna in un post su Instagram

Ascolta questo articolo

Ci sono lutti terribili da sopportare, soprattutto quando a morire è una mamma. Lo sa bene Rosanna Banfi, figlia del noto attore Lino Banfi, che ha perso la madre come racconta e annuncia sul suo profilo Instagram postando la foto del genitore, da tempo malato di Alzheimer. Una morte che lascia poco spazio alle parole, ma solo tanto dolore per la famiglia Banfi.

L’addio è stato annunciato proprio da Rosanna Banfi sul suo profilo Instagram accompagnato da una foto in bianco e nero della madre con il seguente testo che mostra tutto il dolore e lo strazio per questo momento: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.Una foto in bianco e nero che mostra tutto il dolore per la perdita di Lucia Zagaria.

La moglie di Lino Banfi e madre di Rosanna soffriva da moltissimo tempo di Alzheimer e la famiglia si è stretta sempre intorno a lei, aiutandola a vivere con serenità, nonostante il decorso e peggioramento del morbo da cui era afflitta. La sua storia d’amore con Lino Banfi inizia quando erano entrambi molto giovani per poi sposarsi nel 1962 per non lasciarsi più. Dalla loro unione sono nati i figli Rosanna, appunto e Walter.

La stessa Rosanna Banfi, ospite un po’ di tempo a Verissimo, il rotocalco del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, aveva parlato della malattia della madre e di quanto cercasse sempre il marito. Rosanna racconta che in quelle fasi l’amore e l’unione familiare sono stati più forti di tutto il resto.

La stessa Rosanna aveva delle difficoltà a nominare la malattia della madre dicendo che ogni tanto si dimentica le cose. Lo stesso Lino Banfi, sempre ospite di Verissimo, aveva raccontato che la moglie sperava di morire insieme al marito. Voleva morire insieme al marito perché non ce l’avrebbe fatta a vivere senza di lui.