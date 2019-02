Morta la mamma di Manuel Vallicella. Era malata da tempo

Si è spenta ieri, 11 febbraio 2019, l’amata mamma di Manuel Vallicella e ad annunciarlo è stato lo stesso tronista attraverso il suo profilo Instagram dove era solito postare delle bellissime foto con lei. La donna era malata già ai tempi in cui Manuel era uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi e fu proprio per lei che il ragazzo decise di ritirarsi.

Manuel infatti ha sempre spiegato i sacrifici che dovette affrontare la madre dopo che il padre decise di abbandonare la famiglia. L’ex tronista, proprio a Uomini e Donne Magazine di qualche mese fa aveva altresì svelato che l’amata mamma, dopo aver condotto una vita particolarmente ardua, era da parecchio tempo che soffriva del morbo di Parkinson.

“Sei figli, pochi soldi e un marito che non è stato proprio un modello. La mia vita è un po’ complessa. Mia madre non sta bene ed è ricoverata in una struttura. Per me mia madre è fondamentale. Mi spiace solo che negli ultimi anni non sia stata bene. Ha superato una grave malattia e ora sta combattendo il morbo di Parkinson. Non ha avuto una vita semplice” aveva infatti raccontato Manuel.

Donna molto coraggiosa ma soprattutto combattiva, la mamma di Manuel aveva anche sconfitto il cancro per ben due volte ma purtroppo il morbo di Parkinson aveva preso il sopravvento sul suo fisico già debilitato. Sui social Manuel ha voluto scrivere un brevissimo post per salutare l’amata mamma accompagnando il tutto con una bellissima foto “Fai buon viaggio amore mio” ha scritto infatti il giovane.

Manuel era molto legato alla donna e in tutti questi anni non l’aveva lasciata mai sola andandola altresì a trovare ogni giorno. Molti i messaggi di vicinanza per l’ex tronista soprattutto dai tanti fan che erano solito vedere sul suo profilo Instagram sia lui che l’amata mamma “Non ci sono parole x alleviare il tuo dolore..ma sappi che lei sarà sempre al tuo fianco” scrive infatti un utente e ancora “Non ho parole… ho appreso questa triste notixia solamente adesso…mi dispiace tanto @manuel_achille_vallicella sono sconvolta giuro…condoglianze per il tuo angelo guerriero”.