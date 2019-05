Morgan, sfratto fissato per il prossimo 5 giugno

Marco Castoldi, conosciuto da tutti con il nome d’arte Morgan, è uno dei giudici di “The Voice of Italy“, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. In questa esperienza viene accompagnato dal rapper Gué Pequeno, Elettra Miura Lamborghini e Gigi D’Alessio.

Il cantante, nonostante stia traendo un discreto successo nel programma grazie alle sue enormi capacità di canto, pare che stia avendo dei problemi nella vita privata. Morgan ha deciso di scrivere una lettera a Giovanni Terzi, giornalista di “Libero“, per dichiarare che nei prossimi giorni verrà sfrattato dalla sua casa.

La lettera di Morgan

Negli scorsi mesi il cantante si è visto pignorare il proprio appartamento. In realtà doveva essere sfrattato già il 30 aprile, ma poi tutto venne slittato per la giornata del 5 giugno. Un momento non proprio facile quindi per Morgan, che ha deciso di sfogarsi sulle colonne di “Libero“.

Queste sono le parole di Morgan riportate dal sito “Il Fatto Quotidiano“: “Lo sfratto è una cosa giusta legalmente ma profondamente è sbagliata. Questa casa è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla settimana a sedici anni, mentre andavo al liceo”.

Si dichiara molto deluso per come viene trattato, ma nonostante questo ci tiene a chiedere scusa alle persone che ha ferito. Successivamente ammette che vorrebbe avere un’altra chance per recuperare la propria casa e che non la lascerà facilmente, anche se il 5 deovessero arrivare i Carabinieri. “Non posso immaginare che sia stata svenduta in un’asta giudiziaria”, conclude il cantante.

Nel lanciare questo appello, inoltre, Morgan ha deciso di chiedere aiuto anche a Jessica Mazzoli e Asia Argento, le mamme di Anna Lou e Lara, le sue due figlie, che ritiene due persone dall’animo buono. Infine, dichiara di essere disposto a ricomprarla e che ci sono alcuni dei suoi amici che si stanno muovendo per trovare i soldi necessari per un eventuale acquisto.