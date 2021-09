Morgan senza casa dopo incendio a Milano: come vive e le sue condizioni

Proseguono le indagini da parte della Procura sull’incendio scoppiato a Milano in via Antonini per omicidio colposo. Dalle analisi condotte fino ad ora è emerso che i pannelli di rivestimento esterno della Torre del Moro sono di un materiale plastico sintetico altamente infiammabile che a causa delle alte temperature si è sciolto.

Sfollati non soltanto gli inquilini del grattacielo, ma anche quelli dei palazzi circostanti per motivi di sicurezza. Intervistato da Il Corriere della Sera Morgan ha dichiarato di essere stato allontanato, dall’oggi al domani, insieme ad altre famiglie che abitano accanto al grande palazzo che ha preso fuoco per il rischio di crolli.

Al momento si ritrova senza una casa, ma per fortuna è ospite sempre a Milano del pittore Robert Gligorov. Con sé ha soltanto qualche vestito e una chitarra. Questo è un grande problema per il frontman dei Bluvertigo. Essendo un artista non può fare a meno dell’arte. Nella casa che ha dovuto lasciare, fino a nuove disposizioni, c’è tutto quello che gli consente di lavorare e andare avanti.

Essenziali sono i suoi spartiti, gli appunti e i suoi strumenti: polistrumentista, ogni giorno si allena con essi per la produzione della sua musica. Quotidianamente suona Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach almeno per due ore, fa parte del suo essere artista poiché si nutre di musica in maniera costante, immergendosi nelle note e nelle parole.

Come è noto, nel palazzo di Milano andato a fuoco abitava anche Mahmood. Morgan è stato il primo a farlo sapere durante una delle sue dirette sul suo profilo Instagram. L’artista ha confessato di non avere ancora sentito il vincitore del Festival di Sanremo 2019, ma ha intenzione di contattarlo a breve per capire cosa sta facendo.

Questa sera, sabato 4 settembre 2021, Morgan terrà un live al Comfort Festival di Ferrara. Ha chiesto e ottenuto che se qualcuna di quelle famiglie con l’appartamento bruciato avesse voglia di andare potrà farlo senza pagare il biglietto.