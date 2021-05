Morgan, incidente in monopattino: due costole fratturate

Con un comunicato rilasciato circa due mesi fa Morgan ha annunciato, sul suo profilo ufficiale di Instagram, che sta lavorando a un nuovo album con la sua vecchia band, i Bluvertigo. L’uscita, sempre come si può leggere dalla nota dell’artista, dovrebbe avvenire verso la primavera del 2021.

Si tratta di un evento molto importante per i fan del gruppo, siccome l’ultimo disco intitolato ” Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85” è uscito nel ’99. Morgan poi sorprende tutto perché, in una intervista del 2017, aveva dichiarato di aver lasciato la band in maniera definitiva.

L’incidente di Morgan in monopattino

Come rivelato da “Mow magazine” Morgan in questi giorni è stato vittima di un incidente in monopattino mentre stava lavorando proprio al nuovo album dei Bluvertigo. Il sito rivela ulteriori dettagli sulla sua caduta: “Il cantante […] in una caduta accidentale avrebbe riportato la rottura di due costole. Il primo maggio si trovava a Milano e sembra stesse tornando da una session musicale in studio con i Bluvertigo, […] quando un tombino sporgente gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e causato una rovinosa caduta”.

Sempre come scritto dal sito inizialmente Morgan non ha sentito nessun tipo di dolore, siccome si sarebbe alzato normalmente per continuare a camminare sul suo monopattino. Difatti solamente con il passare dei minuti pare abbia iniziato a sentire forti dolori al costato.

Fortunatamente, nonostante la brutta caduta e le due costole rotte che lo costringono a riposarsi e quindi molto probabilmente a mettere in stand-by il prossimo disco dei Bluvertigo, Morgan continua a lavorare sulla casa. L’artista infatti sta intrattenendo tutti i suoi fan sul social network “Clubhouse” in cui si è reso protagonista di una serata dedicata alle canzoni del compositore genovese Umberto Bindi.