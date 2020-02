Morgan e Bugo fanno moda: nascono le t-shirt dedicate agli insulti di Sanremo

“Le brutte intenzioni, la maleducazione”, esclama Morgan nella sua bizzarra esibizione al Festival di Sanremo 2020. Una delle sue espressioni che condensa tutta la filosofia rivoluzionaria del musicista e che oggi viene ricordata con delle t-shirt, disponibili nello store online di un irriverente marchio d’abbigliamento italiano.

Poche settimane fa Marco Castoldi, in arte Morgan, ha volutamente trasformato il testo del brano “Sincero” in un’esplicita accusa nei confronti del suo collega Bugatti, in arte Bugo. Oltre ad esser divenuta un fenomeno virale, la spiazzante performance del compositore milanese ha ispirato il brand Le magliette della salute nel lancio di una linea di maglie, tutte illuminate dall’esilarante esibizione sanremese.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione” sta ispirando buffi link e video che seguitano ad essere condivisi sui social network, ma anche ironiche t-shirt che il marchio italiano Le magliette della salute ha messo in commercio con sbalorditivo tempismo. In queste ultime settimane, infatti, si sta facendo uso e abuso degli insulti che l’eccentrico cantautore milanese ha rivolto a Bugo sul palco del teatro Ariston.

Esclamazioni come “La tua brutta figura di ieri sera” e “Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa” ne sono l’esempio lampante. Le frasi-accuse di Morgan, infatti, vengono utilizzate dagli utenti dei social network e inserite nei discorsi più disparati. Esattamente come l’espressione “Ringrazia il cielo se sei su questo palco”, che ha divertito dei designer italiani al punto tale da indurli a creare una vera e propria linea di t-shirt e gadget.

Il testo rivisitato del brano “Sincero” ha avuto, quindi, un notevole impatto sul pubblico ed è divenuto un fenomeno social in brevissimo tempo. Sono proprio gli espliciti insulti a Bugo ad esser divenuti i protagonisti indiscussi di queste esilaranti tribute t-shirt, acquistabili al prezzo di 24 euro nello store online de “Le magliette della salute”.