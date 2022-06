Morgan e Asia Argento, vi ricordate della figlia Anna Lou? Una bellezza sorprendente: eccola oggi a 22 anni

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il cantante Morgan e l’attrice Asia Argento. Il primo è uno degli artisti più apprezzati d’Italia: cantante della band Bluvertigo negli anni ’90, Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, in questi anni è stato anche giudice in importanti talent show della televisione italiana, talent che ovviamente riguardavano la musica. Ma anche Asia Argento è una delle attrici più note del nostro Paese, figlia del regista Dario Argento.

Morgan e Asia hanno avuto una storia d’amore che a tratti è stata anche tormentata. Tra i due c’è stata sia la passione ma anche momenti burrascosi: dalla loro unione è nata la figlia Anna Lou Castoldi. Asia Argento ha recitato in numerosi film prodotti anche dal padre, e nel corso della sua vita ha voluto seguire le orme di quest’ultimo. Ma vediamo oggi come è diventata la figlia di Morgan e Asia Argento e cosa fa.

Anna Lou, com’è oggi

Come già detto la storia d’amore tra Morgan e Asia Argento è stata a volte molto tormentata. In una intervista per la stampa nazionale a Morgan è stato chiesto perchè con Asia la storia fosse finita, e lui ha risposto che all’epoca erano giovanissimi, e forse anche troppo immaturi. Asia gli aveva rivolto anche un appello.

La crisi tra i due pare sia esplosa proprio dopo la nascita di Anna Lou: dopo diverse battaglie giudiziarie Morgan ha dovuto ripagare un debito di 160 mila euro di alimenti arretrati con la vendita della sua casa, e per questo il cantante ha accusato Asia di essere stata la causa della sua rovina, non avendo per lui nessuna pietà.

Oggi la loro figlia Anna Lou Castoldi è diventata una ragazza bellissima. Ha 22 anni e nel 2020 ha interpretato un ruolo nella serie prodotta per Netflix “Baby”. La sua prima vera comparsa nel cinema però è stata con il film “l’Incompresa”, diretto da sua madre. Ad oggi Anna Lou pare sia fidanzata con un trapper e dalle foto che circolano in Rete si riesce a vedere tutta la sua bellezza.