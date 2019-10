Morgan diventerà padre per la terza volta

La vita di Morgan ricomincia a 46 anni con l’arrivo di un altro figlio. Dopo mesi di voci incontrollate è arrivata la conferma: Marco Castoldi diventerà padre per la terza volta. Se il 2019 è stato un anno a dir poco turbolento nella vita privata del cantante, adesso sembra che pian piano tutto stia procedendo a gonfie vele.

Dopo gli incessanti rumors inerenti allo sfratto e alla sua situazione economica precaria, l’ex leader della band “Bluvertigo” torna prepotentemente al centro del gossip, ma questa volta con una notizia tutt’altro che negativa. Il noto settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha comunicato in esclusiva lo scoop della gravidanza di Alessandra Cataldo, attuale compagna di Morgan.

L’aggiornatissimo magazine di cronaca rosa non ha dubbi: la dolce metà di Marco Castoldi sarebbe già al quinto mese di gravidanza e in attesa di un maschietto. Per il poliedrico artista si tratterebbe del terzo figlio, dopo la primogenita Anna Lou, nata dalla precedente relazione con la celebre attrice Asia Argento, e la secondogenita Lara, frutto del fugace amore vissuto con la cantante sarda e gieffina Jessica Mazzoli.

Ma tra le tante congratulazioni e le manifestazioni d’affetto dei fan, spiccano anche le numerose frecciatine degli haters di Morgan. Lo spietato popolo del web, infatti, è apparso un po’ contrariato e sembra dubitare che il cantante riuscirà a sostenere finanziariamente ed emotivamente il nuovo nascituro.

Si sa, il padre è uno dei punti di riferimento di un figlio e dovrebbe garantire una certo grado di sicurezza e stabilità. Alla luce di questa considerazione, i fan del cantante si interrogano: riuscirà Morgan a voltar pagina col passato, essere un bravo genitore e garantire un brillante futuro al suo terzogenito in arrivo? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere e solo il tempo darà loro le opportune risposte.