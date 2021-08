Morgan, casa di fronte incendio a Milano: "Sentivo le fiamme addosso"

Non è ancora spento completamente l’incendio a Milano, il grattacielo di venti piani in via Antonini continua a bruciare. Il rogo della Torre del Moro che si trova nella periferia sud del capoluogo lombardo è sotto controllo dal pomeriggio di domenica 29 agosto. Secondo i pompieri, le fiamme hanno interessato la struttura esterna del palazzo.

L’incendio quindi non avrebbero intaccato la parte centrale costruita in cemento armato, ragione per la quale l’edificio non è collassato al suolo. Fortunatamente non ci sono state vittime, come confermato anche dal sindaco Beppe Sala. Una ventina di persone sono state soccorse sul posto per intossicazioni lievi, anche se resta il dramma di molte famiglie che hanno perso tutto nel giro di poche ore.

Molte non erano presenti al momento dello scoppio del rogo: tra loro anche Mahmood, proprietario di uno degli appartamenti all’interno della torre. Adesso l’attenzione è focalizzata sulle cause che hanno determinato un episodio così grave e indagherà la magistratura con l’ipotesi di reato di disastro colposo.

Lo sgomento ha raggiunto tutta la città. Da quanto si apprende il fuoco sarebbe partito da un appartamento sito all’ultimo piano per poi raggiungere anche i piani più bassi a grande velocità. Morgan non abita nella torre del Moro ma di fronte. Il cantante ha riferito le prime sensazione per quello che stava succedendo a pochi metri da lui.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato di essersi precipitato in strada una volta avvertita una sensazione di caldo intenso. In seguito ha raccontato che la facciata cadeva a pezzi e c’era tanto fumo oltre all’incendio, una scena allucinante con fiamme altissime.

Morgan abita in quella zona da poco più di un mese e sui social ha racconto: “Stavamo per andare a fuoco anche noi, sentivo le fiamme addosso“. Le sue parole raccontano l’apprensione che si è diffusa in questa zona di periferia, dove le case popolari si alternano a palazzi a pochi piani e ad abitazioni ristrutturate che una volta erano industriali.