Morgan attacca Amadeus con una lunga lettera: "Sei stato offensivo e scorretto nei miei confronti"

Nell’ultima puntata di Sanremo giovani, andata in onda nella giornata del 17 dicembre, Amadeus ha annunciato i 26 big pronti a salire sul palco del teatro Ariston. Tra gli artisti presenti troviamo Fedez insieme a Francesca Michelin e Francesco Renga, ma non mancano cantanti desiderosi di affermarsi come Coma_Cose e Madame.

Come svelato negli ultimi giorni Morgan invece è stato escluso a sorpresa da Amadeus dalla kermesse italiana mentre Bugo sarà uno dei concorrenti in gara. Ed a seguito delle polemiche per aver messo in dubbio i criteri di valutazione della direzione artistica del Festival venendo così eliminato dalla giuria della trasmissione per la puntata finale di Sanremo giovani.

La lettera di Morgan ad Amadeus

In queste ore Marco Castoldi ha pubblicato una lunga lettera sul suo profilo di Instagram nei confronti del direttore artistico Amadeus. Morgan si dichiara offeso per gli atteggiamenti avuti dal conduttore, rivelando che la scorsa edizione grazie alla sua partecipazione con Bugo l’intera Rai ci ha guadagnato dei grossi profitti, mentre lui, oltre a non aver ricevuto dei soldi, ha dovuto subire dei processi senza neanche l’opportunità di difendersi.

Secondo il diretto interessato sarebbe stato rifiutato di far parte della settantunesima edizione del Festival di Sanremo venendo bollato come un criminale, bullizzato e trattato male, definendosi svilito nel profondo della sua persona e di qualità da musicista. Morgan rivela che dapprima ha ricevuto un invito da Amadeus per far parte della gara per poi essere estromesso per dare spazio a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della sua presenza, lanciando così una frecciatina alla partecipazione di Bugo.

In questa lettera continua ad attaccare Amadeus, definendolo poco idoneo a giudicare gli artisti che potrebbero far parte del Festival di Sanremo: “Perchè sei stato così scorretto? Te ne rendi conto che io non merito questo e che tu stai facendo il direttore artistico della musica nonostante non sia di tua competenza? Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base, ma è stato gentile e ti ha voluto gratificare negli ultimi mesi nonostante l’imbarazzo di essere nel ruolo non esattamente conforme alle sue competenze. Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile?”.