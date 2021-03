Morgan accusato di stalking: "Tento il suicidio due volte al mese"

Anche se quest’anno non calcherà il palco del Festival di Sanremo, Morgan continua a far parlare di sé nel bene e nel male. Di recente, purtroppo, più che altro nel male, visto che un’accusa gravissima di è abbattuta sul celebre cantautore: quella di stalking. A rivelare i suoi attuali guai legali è stato lo stesso Morgan in una recente intervista rilasciata al portale Mowmag.com.

A denunciare Morgan per stalking sarebbe stata una donna che l’uomo amava ma di cui non è stato reso noto il nome. Morgan non si capacita di come possa aver deciso di voltargli le spalle, attribuendo questo suo cambio d’atteggiamento radicale – dall’amore al disprezzo, alla voglia di non avere più alcun contatto con lui – a una sorta di incantesimo da lei subito.

Morgan denunciato da una ex

Morgan ha continuato a descrivere l’intera vicenda come un vero e proprio incubo, anche perché – sostiene – lui di fatto non è mai andato a cercarla fisicamente, non è mai stato sotto casa sua, ma si è limitato a scrivere. Sostiene inoltre di non essere mai stato insistente, e proprio in virtù di ciò si sente accusato ingiustamente. Sta di fatto che essere lasciato da questa donna (la rottura è avvenuta lo scorso 25 aprile) lo ha gettato in uno stato di profonda frustrazione.

Il cantante, già per sua natura instabile e inquieto, spesso depresso e costantemente tormentato, è caduto in una cupa disperazione. All’improvviso ha perso la persona con cui, ha dichiarato, parlava da oltre dieci anni, con la quale era sempre in contatto soprattutto su Whatsapp, dove si scambiavano centinaia di pagine d’amore e composizioni canore. Questa donna a quanto pare non era la sua fidanzata, ma molto di più.

“C’era tutto, era la mia migliore amica, eravamo amanti, in libertà” ha spiegato Morgan, affermando che all’improvviso da parte di lei c’è stato un graduale allontanamento, culminato con il blocco e la denuncia non appena lui ha provato a contattarla nuovamente. Ora Morgan è talmente sotto shock che non ha negato di pensare spesso al suicidio. “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese…” ha detto tra il serio e il faceto. “Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese” ha concluso, specificando che in realtà per lui si tratta un grido di aiuto.