Morgan accetta la proposta di Vittorio Sgarbi: il trasferimento a Sutri

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Tutto è bene quel che finisce bene; Marco Castoldi si è assicurato per i prossimi anni un adeguato alloggio, dove potrà creare la sua musica e lavorare in piena serenità. La cultura musicale di Morgan è impareggiabile, credo non ci siano eguali in Italia. I debiti si pagano, su questo non c'è dubbio, ma quante persone sono andare in rovina solo per dei cavilli o per delle rigidità del sistema fiscale?