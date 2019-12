Moreno Merlo commenta i gossip sul suo conto e accusa Paola Caruso di omofobia

In queste settimane Moreno Merlo e Paola Caruso hanno fatto parlare molto per le lunghe discussioni avute nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso”. L’ex bonas di “Avanti un Altro” accusa il suo ex fidanzato di aver registrato le loro conversazioni private, mentre il dj dichiara che Paola ha alzato anche le mani nei suoi confronti.

Nonostante le varie prove per riappacificarsi, Moreno e Paola Caruso non hanno ancora trovato un punto d’incontro. Negli ultimi giorni però il disc jockey sta facendo parlare ancora di sè poiché, come scrive Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, il ragazzo avrebbe avuto una relazione con un noto stilista e sarebbe finita solamente per gelosia.

La risposta di Moreno Merlo

A prendere la balla in balzo è Paola Caruso, che approfitta di questa indiscrezione, come riporta il sito “Isa & Chia”, per lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato: “Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su internet? Dei tuoi dubbi gusti. Io ho beneficiato di te? Però quando sono finiti i soldi non ti si è alzato nemmeno più quello. Io sono Ivana Trump? Tu sei uno sfigato che fa schifo. Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla”.

Moreno Merlo, oltre a smentire una presunta relazione con quest’uomo, attacca duramente Paola Caruso rivelando di avere tanti amici gay e di sentirli tutti i giorni, oltre ad uscire spesso con loro. Per questo motivo continua ad attaccare la sua ex: “Tu Paola mi sembri omofoba, visto che nell’ascensore mi hai chiamato ‘sciacalla e Morena’. Ma poi dite che stavo con uno stilista? Tirate fuori le prove”.

Per Moreno questa notizia non è proprio nuova poiché ha letto questa indiscrezione già in passato ma non ha mai voluto rilasciare nessuna dichiarazione a riguardo. Il dj dichiara nell’aver commentato solamente per i commenti duri fatta dalla sua ex fidanzata.