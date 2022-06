Monica Vitti, solo ora si viene a sapere: cos’ha scritto nel biglietto prima di morire

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia l’attrice Monica Vitti. Si tratta di una delle personalità che ha fatto la storia del cinema italiano e internazionale, purtroppo deceduta a causa di una grave malattia a febbraio 2022. La Vitti ha recitato in importantissime pellicole che ancora oggi sono rimaste nella storia del cinema e che di tanto in tanto vengono trasmesse anche in televisione. Tutti gli italiani hanno un bellissimo ricordo dell’attrice, entrata davvero nel cuore di tutti.

L’attrice si è spenta all’età di 90 anni. La sua scomparsa ha gettato sgomento e sconcerto tra i suoi fan. Secondo quanto si apprende dalla stampa la vitti è deceduta a causa di una malattia degenerativa chiamata “demenza a corpi di Lewy”, molto diversa dal comune morbo di Alzheimer e che causa gravi sintomi a livello di salute, come nell’attenzione, della parola e dei movimenti. Adesso si sono venute a sapere notizie che nessuno conosceva.

Le parole del marito

Una delle persone che è stata accanto a Monica prima che quest’ultima perdesse la vita è stato il marito Roberto Russo, il quale recentemente ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera. Prima di morire Monica ha fatto un gesto bellissimo proprio nei confronti del marito, un gesto che ha commosso tutti.

Prima di andarsene per sempre Monica ha lasciato un messaggio al marito. “Amore mio, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace con te, costruire con te, aver paura e piangere e ridere” – queste sono state le parole che Monica ha scritto nei confronti del marito. Roberto ha reso importanti dichiarazioni alla stampa.

“Sono rimasto accanto a lei per vent’anni, senza mai lasciarla sola. La amo ancora come un pazzo e in tutti gli anni della malattia non l’ho lasciata neppure per un istante” – così ha dichiarato il marito di Monica Vitti alla stampa. I famigliari e i colleghi hanno ancora un bellisimo ricordo dell’attrice.