Monica Bellucci, la notizia è arrivata poco fa: ansia e sgomento per i fan di tutto il mondo

Monica Bellucci è una delle attrici italiane più famose nel mondo, la sua bellezza ha affascinato tutti sin da giovanissima e, a distanza di tanti anni, continua a riscuotere ancora un successo incredibile. In pochi sanno che ha una figlia altrettanto bella, la somiglianza con la celebre madre è impressionante e non può non lasciare interdetti.

Si tratta di Deva Cassel, la figlia nata dalla relazione con il grande attore francese Vincent Cassel, un altro mostro sacro del cinema che non ha bisogno di tante presentazioni. Purtroppo la brutta notizia riguarda proprio la figlia della Bellucci, nelle scorse ore è stata colta da una brutta disavventura: ecco cosa è successo.

Paura per la Bellucci

L’appena 17enne Deva Cassel, una bellezza genuina e mediterranea proprio come la madre, ha già intrapreso la carriera da modella e sfila nelle passerelle più importanti in Italia. Il fattaccio è successo proprio in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana organizzata a Siracusa, lasciando senza parole il pubblico presente. Non mancavano come al solito volti noti, quali Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren e la stessa Monica Bellucci.

Mentre camminava in passerella, con il passo leggiadro di chi si mostra già a proprio agio in quell’ambiente, all’improvviso ha accusato uno svenimento ed è caduta a terra. Attimi di grande paura tra i presenti, che immediatamente hanno soccorso la figlia della Bellucci accertandosi che non si fosse fatta male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Siracusa News (@siracusanewsofficial)



Per fortuna la ragazza si è subito rialzata ed è stata accompagnata nel backstage, mentre la sfilata è proseguita senza altri intoppi. Pare non si sia trattato di nulla di grave, Deva si è ripresa immediatamente e non ha subito alcuna conseguenza dalla rovinosa caduta. Sicuramente la 17enne avrà modo di riscattarsi, è già tra le modelle più ricercate del momento e sono tutti convinti che potrà ricalcare con successo le orme della madre.