Monica Bellucci fotografata con il nuovo fidanzato di 18 anni più giovane di lei, Nicolas Lefebvre

Monica Bellucci fa la sua prima uscita ufficiale con il suo nuovo fidanzato, Nicolas Lefebvre, artista, scenografo ed ex modello francese di 36 anni, durante le sfilate parigine di alta moda. I due, mano nella mano, sono entrati ed hanno preso posto alle sfilate davanti a numerose altre celebrità già presenti all’evento mondano.

Così facendo, la Bellucci, rinnega la sua affermazione fatta suoi magazine: “Mai con un uomo 20 anni più giovane di me“. Ai microfoni delle riviste patinate, Monica Bellucci esclama inoltre: “Da un pò di tempo frequento una persona: non fa il mio mestiere, ma viaggia molto“. Traccia così l’identikit del suo nuovo fidanzato, Nicolas Lefebvre.

Chi è Nicolas Lefebvre

Nicolas Lefebvre è un artista francese ed ex modello nato nel 1982 a Boulogne Billancourt in Francia, ha capelli lunghi ed un’anima artistica e creativa degne di un grande scenografo. Inoltre è proprietario di un galleria artistica a Parigi, ha uno sguardo profondo ed una barba incolta.

Nella biografia di Lefebvre possiamo leggere: “Da sempre sono ispirato dalle opere di Joan Mirò e Constantin Brancusi“, ha inoltre circa tremila followers su Instagram e posta soprattutto immagini collegate alla sua professione di artista ed ex modello.

Lefebvre ha studiato presso la scuola d’arte IESA ed alla prestigiosa École du Louvre, le quali gli hanno fornito le basi per la sua carriera artistica. Lefebvre ha anche un passato di battitore d’asta e numerose collaborazioni con esperti del settore artistico, fino a quando è riuscito ad aprire una sua personale galleria di opera d’arte nei pressi della Tour Eiffel. L’artista rivela al sito “thesocialitefamily”: “Il mio compito è assemblare oggetti antichi, far dialogare materiali, culture, tempo, per celebrare le nostre radici“.

Lefebvre inoltre ha già una figlia di 6 anni, Anahi, avuta da una relazione amorosa precedente a questa con Monica Bellucci. Monica invece ha attualmente due figlie, Deva di 14 anni e Léonie di 8 anni, avute insieme a Vincent Cassel.