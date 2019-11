Monica Bellucci e Vincent Cassel a cena insieme

Se dopo le foto della mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2019, che mostravano Vincent Cassel e l’ex moglie Monica Bellucci distanti ed apparentemente nervosi, si credeva che i loro rapporti fossero ai minimi termini, alcuni tabloid francesi racconterebebro un’altra verità sui loro incontri. Insomma, se per i due giorni che hanno trascorso in Laguna faticavano a stare nella stessa stanza, poco tempo dopo, sembrano andare regolarmente a cena insieme.

Il settimanale d’oltralpe Voici afferma che i rapporti tra i due ex coniugi sono amichevoli, tanto da organizzare spesso pranzi e cene che riunuscono tutta la famiglia allargata. Una fonte ha raccontato: “Erano a cena anche venerdì scorso in un ristorante del centro. Monica Bellucci non c’era. Ma di solito fa parte anche lei della comitiva“; la sua assenza, quindi, sarebbe stata solo una rara casualità.

Secondo i meglio informati, infatti, spesso Vincent Cassel e Monica Bellucci si ritrovano allo stesso tavolo con le figlie Deva e Leonie, ma anche con l’attuale moglie del produttore cinematografico, Tina Kunakey, la bambina di soli 7, Amazonie, mesi ed il fratello ed il padre della giovane modella.

L’abitudine di passare del tempo insieme, forse, potrebbe essere nata come un generoso gesto di distensione verso le figlie dell’ex coppia del cinema italiano ed internazionale; oggi sembrano andare tutti d’amore e d’accordo. Dopo il divorzio, avvenuto ormai nel 2013, i genitori hanno visto numerosi cambiamenti: soprattutto Cassel che si è risposato ed è diventato nuovamente padre.

Gli equilibri, già naturalmente instabili dopo una separazaione forse hanno avuto un’ulteriore difficoltà, ma questa sembra essere stata superata egregiamente. Vincen Cassel, stando al tabloid Gala, avrebbe cercato in tutti i modi di ricreare una forma di pace familiare, al punto di abbandonare il suo amato Brasile per tornare a vivere nella natia Francia: “Perché vuole che Amazonie conosca e abbia un rapporto con le sue sorelle maggiori”.